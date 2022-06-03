Оренбург, , 08:33 — REGNUM В Оренбурге на базе школ начали работать лагеря дневного пребывания детей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Лагерь дневного пребывания школьников пресс-служба администрации Оренбурга

Первые лагеря открылись в школе №87 и лицее № 5. В 2022 году планируется к открытию 37 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ и 10 — в учреждениях дополнительного образования. Руководство школ отмечает, что такие лагеря пользуются большим спросом.

Кроме этого, в Оренбурге функционирует 15 загородных лагерей. Ожидается, что летом в них отдохнут более 16 тысяч детей, а в лагерях дневного пребывания — 3800 ребят.