Калуга, 3 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Доступность финансовых мер поддержки промышленности, организация общественных работ и временной занятости, проекты импортозамещения в условиях санкций– эти и другие темы стали предметом встречи губернатора Владислава Шапши с представителями деловых кругов области 2 июня, на традиционном бизнес-завтраке. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Предприниматели узнали о внедрении в области новой меры поддержки промышленных предприятий — грантах на уплату процентов по кредитным договорам на пополнение оборотных средств. Внедряемый механизм поддержки призван значительно снизить финансовую нагрузку на промышленные предприятия, возросшую в связи с увеличением процентной ставки по оборотным кредитам. Целевая аудитория данной меры — промпредприятия, не вошедшие в перечень системообразующих. На реализацию программы из бюджета выделено порядка 100 млн рублей. Также в регионе продолжают действовать меры антикризисной поддержки: кредитные каникулы, возможность реструктуризации кредита, а также кредиты по льготным ставкам на оборотную и инвестиционную деятельность. По состоянию на 29 мая воспользоваться льготными программами кредитования в уполномоченных банках региона уже смогли 114 предпринимателей, суммарно они получили 2,4 млрд рублей. Еще одна новая мера поддержки бизнеса в кризис — ограничение комиссии по эквайрингу до 1% для компаний, которые продают социально значимые товары и услуги. При этом любое предприятие малого бизнеса может сэкономить, если подключится к Системе быстрых платежей Банка России (СБП).

«Бизнес-сообщество Калужской области по-прежнему продолжает работать в условиях значительного санкционного давления. Ситуация непростая, но наша экономика имеет достаточный запас прочности, чтобы уверенно пройти этот сложный период», — отметил Владислав Шапша.