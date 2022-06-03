Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Попытки изоляции России со стороны Соединенных Штатов провалились, а сплочение всего мира против Москвы оказалось мифом. Об этом говорится в статье научного сотрудника в области консервативной мысли в Институте столетия Колорадского христианского университета Уильяма Молоуни в газете The Hill.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ученый уверен, что идея о том, что разрушительные антироссийские санкции «поставят экономику РФ на колени», не воплотилась в жизнь.

«Вместо этого есть свидетельства того, что может происходить обратное, когда санкции наносят больший ущерб западной экономике, чем российской. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит рекордно высокие доходы, в значительной степени потому, что Европа и большая часть остального мира не могут обойтись без них», — пишет Молоуни.

Он добавил, что теперь можно считать мифом то, что Вашингтон сплотил почти весь мир против Москвы, поскольку из 195 стран только 65 согласились присоединиться к санкциями.

При этом 130 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Мексику и другие, отказались от санкций. Речь идет о странах, которые вместе составляют подавляющее большинство населения планеты, подчеркнул ученый.