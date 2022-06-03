Вашингтон, 3 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Контроль за оборотом огнестрельного оружия в Соединённых Штатах необходимо ужесточить. С таким призывом в Конгрессу США в ходе телеобращения к согражданам в связи с имевшими место в последнее время в стране случаями массовой стрельбы. Об этом сообщает CNN.

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В частности, глава государства выступил с идеей вновь запретить продажу штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой ёмкости. Соответствующий закон действовал в США до 2004 года.

«В этот запрет были включены девять категорий полуавтоматического оружия, таких как АК-47 и AR-15. И за те десять лет, что это закон действовал, массовые расстрелы прекратились. Но после того, как в 2004 году республиканцы допустили истечение срока действия закона, это оружие снова разрешили продавать. Число массовых расстрелов утроилось», — подчеркнул глава Белого дома.

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В случае, если подобная мера невозможна, американский лидер предложил повысить с 18 лет до 21 года возраст, при достижении которого можно покупать оружие. Кроме того, по словам Байдена, необходимо ужесточить правила хранения огнестрельного оружия и принять законы, позволяющих временно лишать гражданина права владеть оружием, если суд признает его представляющим опасность для окружающих.

Президент также предложил ужесточить проверку биографических данных потенциальных покупателей оружия, а также «устранить барьер, защищающий его производителей» в судах, и изменить правила хранения огнестрельного оружия.

«Это — рациональные, основанные на здравом смысле шаги», — подчеркнул глава Белого дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, только в мае в США произошло два громких события с массовой гибелью людей. Так, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей.