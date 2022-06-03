Нью-Йорк, США, 3 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В течение по крайней мере десяти лет формула европейской экспансии Burger King основывалась на партнерстве совместных предприятий, в том числе на основе франшизы, сообщает 3 июня Reuters. Но сейчас эта сеть ресторанов быстрого питания столкнулась с серьезной проблемой в России. Она не смогла выйти из партнерства и закрыть около 800 франчайзинговых точек после начала спецоперации России на Украине.

(сс) Mike Mozart Вывеска Burger King

В марте Burger King прекратил корпоративную поддержку своих российских точек. Материнская компания Restaurant Brands International Inc (RBI), образованная в 2014 году после слияния Burger King с Tim Hortons, заявила 17 марта, что пытается продать свою долю в предприятии.

Однако действующие санкции западных стран против России резко ограничивают круг возможных покупателей, утверждает осведомленный источник.

Reuters не удалось выяснить статус каких-либо переговоров.

Отчасти, по словам юристов, проблема заключается в сложности соглашения о франшизе, которое позволяет Burger King получать прибыль от продаж, не рискуя собственным капиталом.

В отличие от конкурирующего McDonald’s, который владеет подавляющим большинством своих точек в России и планирует продать их существующему франчайзи, материнская компания Burger King, расположенная в Торонто, не владеет ни одним собственным рестораном в России.

В сложившейся ситуации франчайзер «не может физически или юридически помешать франчайзи работать, если они этого хотят, — говорит адвокат по вопросам франчайзинга в Plave Koch PLC Ли Плейв. — Доступные способы юридической защиты требуют времени, и даже если вы их примените, вы все равно окажетесь в зале российского суда для исполнения постановления, что в настоящее время маловероятно».