Санкт-Петербург, , 08:29 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 82:63.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Джордан Мики, на счету которого 17 очков. В составе ЦСКА Алексей Швед и Никола Милутинов набрали по 14 очков.

Таким образом, «Зенит» сравнял счёт в серии — 3:3. Следующий матч пройдёт в Москве 5 июня.

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