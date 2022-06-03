Санкт-Петербург, 3 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 82:63.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Джордан Мики, на счету которого 17 очков. В составе ЦСКА Алексей Швед и Никола Милутинов набрали по 14 очков.

Таким образом, «Зенит» сравнял счёт в серии — 3:3. Следующий матч пройдёт в Москве 5 июня.