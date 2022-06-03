Донецк, 3 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 319 человек. Об этом 3 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что с 08:00 2 июня до 08:00 3 июня из Мариуполя в Безыменное доставили 319 человек, в том числе 24 ребёнка. Их разместили в пункте оказания помощи населению, развёрнутом силами МЧС республики.

Всего с 5 марта ПОПН «Безыменное» принял свыше 39 тыс. человек.