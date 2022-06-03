Ясиноватая, ДНР, 3 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами из минометов. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу со стороны Авдеевки было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о прибытии в Россию ещё более 16,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины сообщило пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.