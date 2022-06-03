Барнаул, , 08:27 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 3 июня, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 967 человек, +61 за последние сутки) выздоровели 259 463 человека (+48 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Также известно, что за всё время в крае погибли 8649 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. За последние сутки новых смертей зарегистрировано не было. Проходят лечение 855 (+13 за сутки). Число тестирований повысилось с 3579 до 5618 (на 2039 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 917 (+4 за сутки) и 218 587 (+54 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 64 (-5 за сутки). Из них 21 подключены к аппарату ИВЛ (-3 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 127 зараженных коронавирусом среди детей (+12 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае растёт число тяжелобольных с COVID-19