Ростов-на-Дону, 3 июня 2022, 08:25 — REGNUM О прибытии в Россию ещё более 16,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины сообщает 3 июня пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области и ряде других регионов России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. С 19 февраля в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, прибыли более 1,2 млн человек.