Ростов-на-Дону, 3 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. О прибытии в Россию ещё более 16,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины сообщает 3 июня пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области и ряде других регионов России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. С 19 февраля в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, прибыли более 1,2 млн человек.