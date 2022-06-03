Чебоксары, 3 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Чувашии завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении жительница Оренбуржья, которую обвинили в совершении краж в 2019 году и задержали спустя три года в Челябинске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Перед судом предстанет безработная 41-летняя жительница Орск Оренбургской области. Правоохранители установили, что с августа по октябрь 2019 года, представляясь сотрудником «службы безопасности банка», она звонила жителям Чувашии и обманным путём получала данные их банковских карт, после чего через интернет тайно похищала их средства.

По данным ведомства, всего было похищено более 124 тыс. рублей.

Личность подозреваемой была установлена, однако ей удалось скрыться от органов предварительного следствия. Отмечается, что её задержали в феврале 2022 года в Челябинске.

В ведомстве добавляют, что обвиняемая дала признательные показания и полностью возместила ущерб потерпевшим. Её обвинили в совершении шести кражах с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и двух попытках кражи. Дело рассмотрят в Калининском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года стало известно о том, что в Екатеринбурге задержали группу мошенников из Кирова, которые, по версии полиции, использовали схему «родственник попал в ДТП». Следствие полагает, что злоумышленники также орудовали в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде и Перми.

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