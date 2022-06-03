Харьков, Украина, 3 июня 2022, 08:23 — REGNUM Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Организацию Объединенных Наций остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа.
По его словам, на Украине фактически установился тоталитарный режим, любые права человека на территории Украины уничтожаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что жители Херсонской области выстраиваются в очереди для того, чтобы подать документы на получение гражданства России в по упрощенной системе.
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