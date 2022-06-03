Харьков, Украина, 3 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Организацию Объединенных Наций остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

«Украинский народ стал заложником нацистской власти на Украине. Над людьми издеваются, запугивают, убивают без суда и следствия, а также используют как пушечно мясо. Нарушаются права человека. Почему молчит ООН? Где те, кто может об этом заявить? Мы призываем международные институты остановить беспредел киевского режима, который своими действиями целенаправленно уничтожает украинский народ», — сказал он РИА Новости.

По его словам, на Украине фактически установился тоталитарный режим, любые права человека на территории Украины уничтожаются.

«Мы видим попытку воссоздать фашистскую Германию в лице Украины», — подчеркнул Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что жители Херсонской области выстраиваются в очереди для того, чтобы подать документы на получение гражданства России по упрощенной системе.

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