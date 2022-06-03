Якутск, 3 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В парке культуры и отдыха столицы Якутии открыли палатку, в которой добровольцы могут поступить на военную службы по контракту. Её фото опубликовал в своём телеграм-канале журналист Виталий Обедин.

Admoblkaluga.ru Военная служба по контракту

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На киоске написано «Армия России». Указано, что там идёт отбор на военную службы по контракту в Восточном военном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, отменяющий верхний возрастной предел для заключения контракта для прохождения службы в Вооруженных силах России.