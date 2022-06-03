Донецк, 3 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел из миномёта города Ясиноватая. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Огонь был открыт в 8:05 с позиций в Авдеевке. Боевики выпустили по городу Ясиноватая шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, коксохимический завод в Авдеевке может стать для украинских военных новой «Азовсталью», считает командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба.