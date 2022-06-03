Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Обеспечение эффективного соблюдения экспортного контроля, который введен в отношении России, обсудили замминистра торговли США, американский постпред при ЕС Марк Гитенстайн и помощник главы минфина США Мэтью Акселрод с главой кабинета председателя Еврокомиссии (ЕК) Бьорном Зайбертом и гендиректором ЕК по вопросам торговли Сабиной Вейанд. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба минторга США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Делегации обсудили, как они могут нарастить взаимодействие, чтобы обеспечить эффективное соблюдение ужесточенного [экспортного] контроля, введенного в отношении России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудничество США и ЕС в этом вопросе преследует своей целью регулярный диалог по вопросам соблюдения экспортного контроля, а также расширение обмена информацией об обходе такого контроля и оказание содействия при расследованиях по поводу этого. Кроме того, стороны условились продолжить вести переговоры в течение следующей недели в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие киевскому режиму.