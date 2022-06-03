Москва, 3 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 июня завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,10%, до $118,21. В течение дня рынок показал смешанную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ptra Добыча нефти

В первой половине дня нефтьнаходилась под давлением из-за новостей, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать на рынке российскую нефть.

До оглашения решения ОПЕК+ баррель Brent стоил $112,45. Когда появилась слухи о том, что добыча может быть повышена на 500-700 тыс. баррелей в сутки, цена поднялась до $115. Покупателей не испугали такие значения.

Позже ОПЕК+ JMMC порекомендовал альянсу увеличить добычу на 648 тыс. баррелей в сутки в июле. Цена в ответ подросла до $115,68 за баррель.

По итогам встречи страны ОПЕК+ решили увеличить добычу на 648 тыс. баррелей в сутки на июль. Объем оказался выше ожиданий, при этом рынок все равно положительно отреагировал на решение альянса.

Здесь важной новостью является то, что Россия осталась в сделке и в ближайшее время не стоит ожидать дестабилизации рынка нефти. Вопрос исключения России даже не обсуждался на встрече.

Котировки нефти уже приблизились к максимумам 2018 года, в Японии и других странах Юго-Восточной Азии они уже их достигли. Россия вовремя приступила к продаже энергоресурсов за рубли.

На фоне сверхкомфортных цен на экспорт торговля нефтью и газом за российскую валюту и непосредственно рублями значительно улучшили позиции России и нивелировал геоэкономическое напряжение.

Запасы нефти за неделю, завершившуюся 27 мая, снизились на 5,1 млн баррелей, до 414,7 млн баррелей (прогноз был — 1,35 млн баррелей). Запасы бензина в сша за неделю снизились на 0,7 млн, до 219 млн баррелей (прогноз был +0,53 млн баррелей).

Запасы дистиллятов снизились на 0,5 млн баррелей, до 106,4 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей).

Сегодня, 3 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $117,48 за баррель. «Бычий» тренд по нефти сохраняется. Покупатели контролируют рынок, рассчитывая на сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением на июнь месяц. Есть мнение, что они попытаются на следующей неделе вернуться к уровню $121.

Есть два ценовых уровня $112 и $107 за баррель, которые покупателям нужно защищать. Последний является ключевым с технической точки зрения.

Если он не устоит, тогда покупатели начнут активно закрывать длинные позиции. Вот тогда уже можно говорить о более сильном падении цен ниже $100 в рамках коррекции.

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