Пропускную способность трассы Новосибирск-Кочки-Павлодар увеличат за лето
Новосибирск, 3 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. За лето новосибирские дорожники планируют привести в нормативное состояние больше 40 км дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
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Ремонт дороги
Работы будут вестись в четырёх районах: Ордынском, Кочковском, Краснозерском и Карасукском. Участки определены после диагностики дороги.
«Итогом всех работ станет увеличение пропускной способности дороги. Кроме того, повысится уровень безопасности участников движения», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Сейчас проводятся торги, к работам приступят в конце июня.