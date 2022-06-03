Новосибирск, 3 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. За лето новосибирские дорожники планируют привести в нормативное состояние больше 40 км дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Admobninsk.ru Ремонт дороги

Работы будут вестись в четырёх районах: Ордынском, Кочковском, Краснозерском и Карасукском. Участки определены после диагностики дороги.

«Итогом всех работ станет увеличение пропускной способности дороги. Кроме того, повысится уровень безопасности участников движения», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Сейчас проводятся торги, к работам приступят в конце июня.