Южно-Сахалинск, 3 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. На Сахалине в Невельске в подъезде одного из домов по улице Яна Фабрициуса обнаружен труп 14-летнего мальчика. По факту смерти подростка проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в областном СУ СКР.

Electric-tolk.ru Ток

Читайте также: В Приморье рыбака убило током

По предварительной информации, ночью 28 мая ребёнок пытался оторвать работающий электрический плафон над входной дверью в подъезд. Был повреждён находившийся под напряжением электропровод. Предварительно причиной смерти стало поражение током.

Как сообщало ИА REGNUM, в Черниговском районе проводится доследственная проверка по факту трагической смерти рыбака.