Самара, , 08:18 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции осудили за убийство школьницы в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Убийство

В суде было установлено, что поздно вечером 29 июля 2021 года подсудимый, сидя за рулем личного автомобиля, наехал на несовершеннолетнюю девушку.

«В силу занимаемой должности, обладая познаниями в уголовном праве и понимая, что факт совершенного правонарушения повлечет наступление негативных последствий, с целью скрыть совершенное им дорожно-транспортное происшествие, нанес ей несколько ударов колющим предметом, после чего, сев за руль, переехал тело и скрылся с места преступления», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении бывшего начальника отделения отдела уголовного розыска полиции № 3 по Советскому району УМВД РФ по г. Самаре было возбуждено уголовное дело.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 19 годам лишения свободы колонии строгого режима, также он лишен специального звания «полковник полиции».