Москва, 3 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Москве 4 и 5 июня днем ожидается до +22°C, преимущественно без осадков, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В Москве

«С пятницы на субботу (в Москве ожидается) — +11…+12 °C, днём — +20…+22 °C, в ночь с субботы на воскресенье — +7…12 °C, днём — +17…+22 °C», — сказал он RT.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что дожди, грозы и последующее похолодание 3 июня принесёт в Московский регион холодный атмосферный фронт.

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