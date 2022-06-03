Сан-Франциско, США, 3 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:108.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 34 очка. В составе «Бостона» форвард Эл Хорфорд набрал 26 очков.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 6 июня.