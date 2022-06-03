Москва, , 08:13 — REGNUM Рубль 2 июня показал невысокую волатильность к иностранным валютам. Пара доллар/рубль торговалась в узком ценовом диапазоне 60,50-62,50 руб. за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги ИА REGNUM

Курс сформировался на внутридневных графиках, поэтому является краткосрочным. Экспортеры придержали валютную выручку, рынок сразу перешел в боковик. Торговый объем по доллару упал до $1,53 млрд, евро — до ¢859 млн. Ослабление против евро было сильнее.

По итогам дня рубль подешевел против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,60%, до 61,65 руб., евро/рубль — на 1,83%, до 65,55 руб., фунт/рубль — на 0,32%, до 81,85 руб.

Локальный валютный рынок слабо реагировал на динамику нефтяных котировок и новость о неуплате процентов Минфином РФ. Цена на нефть марки Brent восстановилась до $118,42 с $115 после решения ОПЕК+ увеличить добычу.

Запад продолжает создавать России проблемы с платежами и потом на них зарабатывать. Комитет по кредитным деривативам проголосовал за то, чтобы признать «неплатеж» по госдолгу России, который был сделан в апреле.

Держатели бумаг подали в клиринговую систему Euroclear уведомление о дефолте России, так как из-за задержки платежа они не получили $1,9 млн в виде процентов. А что основной платёж не прошёл из-за минфина США, это не рассматривается.

Западные СМИ пытаются раскрутить тему дефолта и все возникшие проблемы в мире привязать к России. В Минфине РФ сказали, что готовы урегулировать все претензии инвесторов.

Сегодня, 3 июня, утром на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $117,48 за баррель. ЦБ ослабил ограничительные меры, чтобы рубль смог найти равновесный уровень, который устроит импортеров и экспортеров. Вполне вероятно, что перед выходными доллар выйдет вверх из диапазона 60,50-62,50 руб.

Доллар и евро продолжают заметно сдавать свои позиции, нефть дорожает, а прогноз по снижению ВВП России стал скромнее. Начало лета для рубля складывается вполне успешно.

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