Тюмень, 3 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Тюмени в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за май будет отображена плата за отопление за период, предшествующий дате конца отопительного периода. Об этом сообщает пресс-служба «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» (УСТЭК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

Как поясняют в УСТЭК, расчёт платы за отопление производится двумя способами: по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) или по нормативу потребления. По нормативу плата за отопление распределена равными долями на девять календарных месяцев: с сентября по май включительно сумма за коммунальную услугу одинаковая (1391,14 рублей), она не зависит от даты начала и конца отопительного периода.

Порядок начисления за отопление для домов, оборудованных ОДПУ, введёнными в эксплуатацию, зависит от температуры наружного воздуха и объёма потребления коммунальной услуги по отоплению.

«Собственникам и пользователям помещений, чьи многоквартирные дома не оборудованы ОДПУ, начисление платы за отопление за май будет произведено по нормативу потребления за полный месяц», — предупреждают в УСТЭК.

В домах, оборудованных ОДПУ, в квитанции за май будет отображена плата за отопление в период, предшествующий дате конца отопительного периода, отмечают компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени отопительный сезон завершился 5 мая в связи с устойчивой тёплой погодой.