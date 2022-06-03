Новосибирск, 3 июня 2022, 08:11 — REGNUM В селе Улыбино Новосибирской области 14-летний подросток погиб на стадионе в результате падения на него футбольных ворот, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
По результатам проведённой уголовно-процессуальной проверки следственный отдел регионального СУ СК РФ по Искитимскому району возбудил уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («халатность… повлёкшая по неосторожности причинение смерти»)».
В настоящее время идёт расследование, назначен ряд необходимых для установления причин трагедии экспертиз.
Как сообщало ИА REGNUM, следствие в Красноярске возбудило уголовное дело по факту получения 13-летним ребёнком травм в результате падения ворот. В настоящее время пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске возбуждено уголовное дело после падения ворот на ребёнка