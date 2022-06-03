Новосибирск, 3 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В селе Улыбино Новосибирской области 14-летний подросток погиб на стадионе в результате падения на него футбольных ворот, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

«Наши новости». Видеокадр Футбольные ворота, в которых от молнии-убийцы погиб спортсмен

пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области «По предварительным данным, 2 июня 2022 года 14-летний потерпевший совместно с ранее знакомыми ребятами отправился на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района Новосибирской области поиграть в футбол. После окончания игры потерпевший стал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакреплённых воротах. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте происшествия».

По результатам проведённой уголовно-процессуальной проверки следственный отдел регионального СУ СК РФ по Искитимскому району возбудил уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («халатность… повлёкшая по неосторожности причинение смерти»)».

В настоящее время идёт расследование, назначен ряд необходимых для установления причин трагедии экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие в Красноярске возбудило уголовное дело по факту получения 13-летним ребёнком травм в результате падения ворот. В настоящее время пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.