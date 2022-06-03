Донецк, 3 июня 2022, 08:11 — REGNUM Коксохимический завод в Авдеевке может стать для украинских военных новой «Азовсталью», считает командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба.

Ахра Авидзба
Ахра Авидзба
Andrew Butko

Военнослужащих ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналиста. Однако отметил, что в ДНР не будут долго ждать сдачи противника в плен.

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — приводит слова Авидзбы РИА Новости.

Он добавил, что если боевики не уйдут с завода, то «там и останутся».