Донецк, , 08:11 — REGNUM Коксохимический завод в Авдеевке может стать для украинских военных новой «Азовсталью», считает командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба.

Ахра Авидзба Andrew Butko

Военнослужащих ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналиста. Однако отметил, что в ДНР не будут долго ждать сдачи противника в плен.

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — приводит слова Авидзбы РИА Новости.

Он добавил, что если боевики не уйдут с завода, то «там и останутся».