Кишинёв, 3 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Молдавии 2 июня поддержали введение в стране запрета на ретрансляцию телепрограмм из России и ряда других стран. Трансляцию с заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Drive2.ru Цензура

«Проект о внесении поправок в законодательные акты одобрен во втором (окончательном) чтении голосами 55 депутатов», — объявил председатель парламента Игорь Гросу.

В целом законопроект предполагает запрет для тех стран, в которых не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, что касается и России. При этом молдавские депутаты сделали исключение для стран Евросоюза, США и Канады.

Также в законопроекте даётся определение термина «дезинформация», за которую будут наказывать. В это определение включили сообщения, которые несут вред информационной безопасности, разжигают ненависть, оправдывают «военную агрессию» или «диктаторские режимы». Также «дезинформацией» могут признать сообщения, если они «враждебны демократическим ценностям».

Кроме того, законопроект предполагает, что не менее 50% иностранного контента должно быть из стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию. За нарушения предполагается штрафовать телеканалы на сумму до 100 тыс. леев (более $5200). За повторное нарушение могут приостановить действие лицензии на вещание на срок до семи суток.

Закон вступит в силу после публикации на официальном портале правовой информации.