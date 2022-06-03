Омск, 3 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Аукцион на достройку Красногорского гидроузла объявлен в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в правительстве региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Баржа на реке Иртыш. Омск

Уточняется, что повторный аукцион на завершение первого этапа строительства — пускового комплекса Красногорского водоподъёмного гидроузла на реке Иртыш — объявило Главное управление контрактной системы Омской области.

На сегодня строительная готовность объекта оценивается в 53%. Объявленный в конце января аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

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Подведомственное региональному минтрансу управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений провело работу по обновлению сметы «в связи с существенным ростом цен на строительные материалы и по прохождению государственной экспертизы». В итоге начальная (максимальная) сумма контракта составляет 4,606 млрд рублей.

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что уже в 2022 году «Красногорский гидроузел сменит статус долгостроя на крупнейший инфраструктурный проект региона». Сооружение будут отстраивать в два этапа. Сейчас ищут подрядчика для завершения первого этапа. На эти цели выделено 4 млрд рублей из федерального бюджета.

«Ввод объекта обеспечит гарантированное водоснабжение Омска и создаст условия для работы речного транспорта в черте мегаполиса. В перспективе это позволит возобновить речное судоходство, которое станет ещё одним логистическим преимуществом региона», — прокомментировал Бурков.

В рамках первого этапа планируется строительство сооружений левого берега и судоходного шлюза, а также комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем.

После определения подрядной организации планируют провести аукционы на осуществление строительного контроля, авторского надзора, технологического присоединения к электросетям.

Ранее специалисты провели анализ водохозяйственного состояния реки. Они сделали вывод, что с 1960 года наблюдается явление просадки уровня воды до 67 м БС.

«Уровень воды в реке Иртыш всегда сезонно падал, но в прежние годы воды всё равно было больше», — отметил заместитель генерального директора по грузовой и коммерческой работе АО «Омский речной порт» Константин Кочанов. Он подтвердил, что идёт процесс обмеления.

Как отметил доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования Омского государственного аграрного университета Евгений Петров, Красногорский гидроузел в первую очередь нужен, чтобы вернуть минимальный уровень воды в Иртыше к его естественным значениям.

«Гидроузел не вмешается в природный диапазон изменения уровня воды в Иртыше, и не позволит этому уровню упасть ниже естественных значений», — подытожил он.