Тбилиси, 3 июня 2022, 13:53 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалсь за то, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выступил в грузинском парламенте, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Palitra News».
«Никто не просит нас делать то, что выше наших сил, но мы отвечаем за моральную солидарность. Мы одна из стран, а в Европе осталось очень мало таких стран, где парламент не позволил Зеленскому выступить с речью. Требует ли это чего-то другого, кроме полной моральной солидарности?.. Я говорю, что мы должны пригласить Зеленского в грузинский парламент. Я думаю, что 26 мая [день независимости Грузии], в день под эгидой европейской интеграции, на фасаде парламента, где были европейские и грузинские флаги, могли бы быть флаги Украины и Молдавии», — сказала Зурабишвили.
Напомним, что из-за отказа Грузии присоединиться к жёстким антироссийским санкциям её отношения с Украиной сильно испортились, что привело к отзыву украинского посла из Тбилиси.