Тбилиси, 3 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалсь за то, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выступил в грузинском парламенте, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Palitra News».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Никто не просит нас делать то, что выше наших сил, но мы отвечаем за моральную солидарность. Мы одна из стран, а в Европе осталось очень мало таких стран, где парламент не позволил Зеленскому выступить с речью. Требует ли это чего-то другого, кроме полной моральной солидарности?.. Я говорю, что мы должны пригласить Зеленского в грузинский парламент. Я думаю, что 26 мая [день независимости Грузии], в день под эгидой европейской интеграции, на фасаде парламента, где были европейские и грузинские флаги, могли бы быть флаги Украины и Молдавии», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что из-за отказа Грузии присоединиться к жёстким антироссийским санкциям её отношения с Украиной сильно испортились, что привело к отзыву украинского посла из Тбилиси.