Чебоксары, , 08:09 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии планируют благоустроить дворовую территорию в селе Ишлеи. Затраты превысят 17,1 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ель Дарья Драй © ИА REGNUM

Заказчиком является администрация Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района. Речь идёт о благоустройстве дворовой территории по улицам Советская и Космическая в селе Ишлеи.

Согласно документу, на первом этапе предусмотрены демонтажные работы, в том числе валку деревьев (ель, пихта, берёза, лиственница, ольха), затем — обустройство проезда и тротуаров, площадок перед подъездами, озеленение, установку 24-х парковых диванов и организацию освещения.

Цена контракта определена в размере17 119 400 рублей. Как следует из представленных данных, контракт заключён с единственным поставщиком — обществом «Б и В» (город Чебоксары).

Работы по благоустройству территории должны быть завершены до 30 сентября 2022 года.