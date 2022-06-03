Денвер, США, , 08:09 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче финала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Игрок «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» шайбы забросили защитник Джош Мэнсон и нападающий Арттури Лехконен, Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

Таким образом, «Колорадо» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 5 июня.

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