Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM В Свердловской области готовятся отменить масочный режим. Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня в ходе заседания оперштаба поручил подготовить соответствующий документ, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Масочный режим Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Предполагается, что указ будет подписан в ближайшее время. При этом в конце апреля текущего года на Среднем Урале ослабили масочный режим. Тогда было сокращено количество мест массового скопления людей, где необходимо носить маску.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в Свердловской области зафиксировано 444 769 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали 10 747 человек.