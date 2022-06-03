Уфа, 3 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Тяговая подстанция Куйбышевской железной дороги горела в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что поздно вечером 2 июня спасатели Иглинского района получили информацию о горении тяговой подстанции Куйбышевской железной дороги, предварительно с вытеканием масла.

Отмечается, что для минимизации возможных последствий в селе Иглино специалисты отключили электроэнергию. Огнеборцы в течение 20 минут ликвидировали открытое горение на площади 30 кв. метров.

Отмечается, что к счастью никто не погиб и не пострадал.

Электроснабжение в селе было восстановлено. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.