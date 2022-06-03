Де-Мойн, США, , 08:03 — REGNUM В результате стрельбы у церкви в американском штате Айова погибли три человека, в том числе сам нападавший, сообщает местный телеканал WHO13.

Стрельба Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США

Отмечается, что стрельба произошла около городской церкви Cornerstone Church 2 июня около 19 часов по местному времени.

В настоящее время причины стрельбы выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате стрельбы на кладбище в американском городе Расин (штате Висконсин), на похоронах застреленного полицейскими чернокожего мужчины.

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