Де-Мойн, США, 3 июня 2022, 08:03 — REGNUM В результате стрельбы у церкви в американском штате Айова погибли три человека, в том числе сам нападавший, сообщает местный телеканал WHO13.
Отмечается, что стрельба произошла около городской церкви Cornerstone Church 2 июня около 19 часов по местному времени.
В настоящее время причины стрельбы выясняются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате стрельбы на кладбище в американском городе Расин (штате Висконсин), на похоронах застреленного полицейскими чернокожего мужчины.
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