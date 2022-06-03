Окленд, Новая Зеландия, , 08:04 — REGNUM Один человек был ранен при стрельбе около здания суда в Окленде (Новая Зеландия) и он находится в критическом состоянии. Об этом 3 июня сообщает Radio New Zealand.

Стрельба Paul Wordingham

Также указывается, что раненый был доставлен в больницу, на месте инцидента работают правоохранители. При этом какие-либо другие подробности произошедшего на данный момент не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере пятеро человек пострадали в результате стрельбы на кладбище в американском городе Расин (штате Висконсин).