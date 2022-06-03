Оренбург, 3 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Предприниматели Оренбургской области в 2022 году впервые получили возможность принять участие в отборе на получение гранта «Агротуризм», который финансируется из федерального и областного бюджетов. Это новый вид поддержки, который ранее не предоставлялся, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Рыбалка

Региональная власть утвердила порядок предоставления субсидии — местной части гранта. Размер гранта варьируется от 3 до 10 млн рублей. После получения гранта предприниматели обязаны осуществлять свою деятельность не менее пяти лет.

Средства можно направить на создание туристических объектов, строительство и подключение к инженерным коммуникациям, приобретение и монтаж туристического оборудования, благоустройство территории и прочее.

Конкурсный отбор проектов на получение гранта «Агротуризм» проводит Минсельхоз России. Предварительный отбор прошел проект базы отдыха «Рыболовный рай» для любителей рыбалки и семейного отдыха в Кувандыкском городском округе. В случае одобрения проекта в регионе появится комфортное место для платной рыбалки. Проект предусматривает строительство деревянных домиков, беседок, гостевого дома, бани.