Донецк, 3 июня 2022, 07:58 — REGNUM Авдеевский коксохимический завод может стать новой «Азовсталью», считает командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба.
По его словам, Киев даст украинским боевикам время покинуть территорию комбината и сдаться, а после того, как время выйдет, их уже не будут ждать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что мирные жители могут находиться в бомбоубежищах завода «Азот» в городе Северодонецке Луганской Народной Республике, где укрылись киевские боевики.
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