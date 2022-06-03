Донецк, , 07:58 — REGNUM Авдеевский коксохимический завод может стать новой «Азовсталью», считает командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Авдеевский коксохимический завод Akhz.metinvestholding.com

По его словам, Киев даст украинским боевикам время покинуть территорию комбината и сдаться, а после того, как время выйдет, их уже не будут ждать.

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Если они не уйдут, они там и останутся», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что мирные жители могут находиться в бомбоубежищах завода «Азот» в городе Северодонецке Луганской Народной Республике, где укрылись киевские боевики.

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