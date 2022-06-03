Донецк, 3 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Авдеевский коксохимический завод может стать новой «Азовсталью», считает командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Akhz.metinvestholding.com Авдеевский коксохимический завод

По его словам, украинским боевикам дадут время покинуть территорию комбината и сдаться, а после того, как время выйдет, их уже не будут ждать.

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Если они не уйдут, они там и останутся», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что мирные жители могут находиться в бомбоубежищах завода «Азот» в городе Северодонецке Луганской Народной Республики, где укрылись киевские боевики.

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