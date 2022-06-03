Нюрбинский район, , 08:06 — REGNUM Здание учреждения образования в селе Чукар Нюрбинского района Якутии возвели с нарушением строительных нормативов. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе прокуратуры республики.

Строительство школы Https://admrzn.ru

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Контракт, при исполнении которого были допущены нарушения, был заключён на сумму 4,2 млн рублей. Как выяснилось, бетон балок не соответствовал нормативу прочности, но подрядчик получил деньги за работу в полном объёме.

Нарушения устраняются, в здании школы ведутся работы. Расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ — «халатность».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке заказчик так и не дождался сдачи в эксплуатацию трёх детских садов — возбуждено уголовное дело по факту халатности.