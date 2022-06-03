Куала-Лумпур, 3 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 680. Также за минувшие сутки в стране выявили 1877 носителей SARS-CoV-2, причем 1871 случай связан с локальным распространением инфекции. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 510 196 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к настоящему времени в королевстве уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 451 308 пациентов. Сейчас в стране числится 23 208 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 29 пациентов находятся в отделениях реанимации, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.