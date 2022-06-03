Красноярск, , 07:57 — REGNUM Рассмотрение иска Енисейского управления Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК «Норникель») отложил арбитражный суд Красноярского края. Об этом 3 июня сообщает ТАСС.

Разлив нефтепродуктов Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья Екатерина Мельникова постановила отложить судебное заседание до 17 июня для изучения текста мирового соглашения.

Иск был подан о взыскании 58,7 млрд рублей ущерба, нанесённого водным ресурсам при разливе ГСМ на норильской ТЭЦ-3, затем сумма была увеличена на 311 млн рублей. В представленном мировом соглашении предусмотрена натуральная компенсация вреда, причинённого окружающей среде.

В частности, НТЭК предлагает строительство рыборазводческого завода и выпуск в 2023–2051 гг. 155 млн штук молоди сибирского осетра, 7 млн нельмы и по 126 млн чира, муксуна и сига.