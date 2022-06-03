Донецк, , 07:56 — REGNUM Киевские боевики подвергли минометному обстрелу населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 06:55 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что конгресс США требует от Пентагона предоставить подобный отчет о расходовании $40 млрд, выделенных на помощь Украине.