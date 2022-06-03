Оренбург, 3 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области на Медногорской ТЭЦ прошли комплексные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации при разливе нефтепродукта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оренбургском филиале компании «Т Плюс».

Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс» Учения

Согласно легенде учений, во время ремонтных работ на территории топливного хозяйства мгновенно разрушился резервуар с мазутом. Произошла утечка топлива. Площадь разлитого нефтепродукта составила 3 тыс. квадратных метров.

Персонал предприятия и спецслужбы были оперативно оповещены о ЧС. Оборудование ТЭЦ перевели на аварийный режим работы, проанализировали движение нефтяного пятна с учётом уклона местности, локализовали и ликвидировали утечку мазута. Электростанция заработала в штатном режиме.

Участниками учений стали 58 человек и 14 единиц автомобилей и спецтехники. За ходом учений наблюдали члены комиссии из контрольно-надзорных органов Оренбургской области и подразделений РСЧС. Они высоко оценили действия на учениях.