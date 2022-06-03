Ульяновск, 3 июня, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации, 2 июня в Ульяновской области лабораторно выявлено 35 носителей новой коронавирусной инфекции, что на четыре случая больше, чем было подтверждено сутками ранее, 1 июня.

Количество проведённых тестирований на SARS-CoV-2 в регионе достигло 2 109 601, в том числе 2 июня сделано 2360 лабораторных исследований.

Напомним, что в области шесть суток подряд ежедневно выявляется менее 40 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжает сокращаться ковидный коечный фонд: если 18 мая насчитывалось 402 места, то к 1 июня осталось 372. Также сокращается ковидных больных.