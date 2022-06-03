Тегеран, 3 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. 2 июня президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что израильский режим противостоит многим странам региона, в связи с чем к действиям государства следует относиться с осторожностью. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Президент Ирана сделал этот комментарий во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Раиси заявил, что израильский режим вообще не дружит со странами региона, а его тирания в отношении палестинского народа беспрецедентна по своему характеру.

Он также отметил, что Исламская Республика Иран глубоко убеждена в том, что региональные проблемы должны решаться путем сотрудничества самих стран региона и на основе взаимного уважения, а также общих интересов.

«Уважение территориальной целостности и суверенитета стран также входит в число основных принципов политики Исламской Республики», — подчеркнул президент.

Раиси отметил, что Иран поддерживает двустороннее и многостороннее сотрудничество в области энергетики и транспорта, сообщив также, что такое сотрудничество способствует укреплению безопасности и приносит экономическое процветание всему региону.