Вашингтон, 3 июня, 2022, 07:47 — ИА Регнум. На справочную страницу о Тайване, размещённую на сайте Госдепартамента США, вернулся текст о том, что «США придерживаются давно устоявшейся политики одного Китая» и «не поддерживают независимость Тайваня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

Госдепартамент США «Мы выступаем против любых односторонних изменений статуса-кво с любой стороны, мы не поддерживаем независимость Тайваня, и мы ожидаем, что разногласия между сторонами будут решаться мирными способами».

Обновление страницы, на которой ранее исчезли формулировки о признании Соединёнными Штатами властей КНР в качестве единственного легитимного правительства единого Китая, частью которого является Тайвань, вероятнее всего, произошло 28 мая.

Напомним, президент США Джо Байден во время визита в Токио в конце мая заявил о готовности США, если потребуется, защищать Тайвань военным путём. Позднее это заявление было дезавуировано.

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